Coppa Italia | Fiorentina in semifinale | al Toro non basta l' assalto finale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La Viola vola con il brivido. Un colpo di testa di Luka Jovic a metà della ripresa suggellato nelda un destro di Ikonè regalano allal'accesso alle semifinali diper la seconda stagione consecutiva. Al 'Franchi' davanti a presidente Rocco Commisso finisce 2-1 contro un Torino che si sveglia solo nei minuti di recupero, troppo tardi per ribaltare il match condotto senza quel costante furore che lo contraddistingue. Per la squadra dino si può sognare in grande nel mese di aprile e giocarsi l'accesso allache manca dalla stagione 2013-2014. La vittoria certifica infatti un lenta ripresa della formazione viola che proprio dopo il ko interno contro i granata del 21 gennaio scorso ha trovato i giusti equilibri, Dopo il pareggio in casa della ...

Ghiotta occasione per la Roma, che accoglie all'Olimpico la 'Cenerentola' Cremonese, ancora a secco di vittorie in Serie A, per raggiungere la semifinale dicontro la Fiorentina. Tocca a Belotti trascinare l'attacco giallorosso, con il supporto di Pellegrini e Volpato: rifiatano Smalling in difesa e Matic a centrocampo; i grigiorossi, che ...I nerazzurri si sono qualificati in semifinale digrazie alla vittoria di martedì sera contro ...

FINALE! Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1 Toro News

Coppa Italia: Fiorentina-Torino 2-1, viola in semifinale Agenzia ANSA

Non basta l'assalto finale del Torino, Fiorentina in semifinale con Jovic e Ikoné La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, Juventus-Lazio: la probabile formazione dei bianconeri La Gazzetta dello Sport

Lazio, Immobile al rientro dal 1' in Coppa Italia. Contro la Juve convocato anche Pellegrini TUTTO mercato WEB

Al termine della partita di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Torino il presidente dei viola Rocco Commisso a Mediaset si è lasciato andare ad uno sfogo: “Quello che ho detto qualche anno fa è ...Intervenuto a Sport Mediaset prima della sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Cremonese, Tiago Pinto ha parlato anche di Nicolò Zaniolo. Di seguito le dichiarazioni del General Manager ...