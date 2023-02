Amici 22 | anticipazioni registrazione 1 febbraio | Maria De Filippi parla del noce moscata gate di Capodanno

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)22,dell’1. La nuova puntata che vedremo in onda domenica 5, si aprirà come di consueto con numerose novità e ospiti: andiamo a scoprire cosa è accaduto per merito degli spoiler di Gossip tv.22,: l’esito della sfida di Samu Samu vince la sfida; La prova TIM... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.