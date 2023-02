Il metodo italiano per combattere la criminalità minorile è un modello virtuoso

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Certezza della pena non significa solo carcere. Certezza della pena significa garantire che lo Stato sia in grado di assicurare risposte immediate e, soprattutto, efficaci per il reinserimento sociale dei condannati. È una consapevolezza che negli ultimi trent’anni è maturata molto nella giustizia penaleitaliana, al punto da renderla una livello europeo per il recupero dei minori e, di conseguenza, per il contrasto allagiovanile. Sebbene nel 2022 siano aumentati del 14,3 per cento i reati commessi da minori di diciotto anni (rispetto al 2019), su circa quattordicimila arresti sono meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni (Ipm). Più precisamente, secondo gli ultimi dati del Dipartimento per la Giustizia, sono 385 i ...