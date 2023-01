Limbiate | 19enne accoltella l’ex compagno della madre per difenderla | arrestato per tentato omicidio

Dalla prima ricostruzione è emerso che, la tragedia sfiorata si è consumata in uno dei palazzoni di edilizia popolare di(Milano) . La vittima è un ex operaio residente nella provincia, al ...Nella casa diè scoppiata una lite: il 38enne, da quanto riferiscono i carabinieri, si ... A quel punto sarebbe intervenuto ilche avrebbe urlato contro l'uomo: 'Ti ho detto centomila ...

Limbiate, 19enne accoltella l'ex compagno della madre: la lama si spezza nell'addome IL GIORNO

Limbiate, 19enne accoltella l’ex compagno della madre per difenderla: "Non devi mai più toccare né lei né mio… La Repubblica

Tragedia sfiorata a Limbiate: 19enne tenta di uccidere l’ex ... Prima Monza

Saronno, 19enne scomparsa dopo essere stata accompagnata a ... ilSaronno

Ristorazione riaprire in sicurezza, ma manca personale: facilitate le ... Prima Monza

Paura a Limbiate. Gravemente ferito un 38enne colpito all’addome con una lama di oltre 20 centimetri: si salva grazie all’immediato trasporto in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Desio sbarra ...Un 19enne é stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio per aver accoltellato a Limbiate (Monza) il 16 gennaio scorso il 39enne ex compagno della madre. (ANSA) ...