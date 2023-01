Carlo Cracco a Che Tempo che fa appare dimagrito lavoro troppo Fabio Fazio si preoccupa

Su Twitter il nome diè in tendenza da ore e non solo perché lo chef tornerà sul piccolo schermo con la nuova edizione di Dinner Club (su PrimeVideo). A far mormorare il popolo dei social network è l'ospitata ...è molto piu' magro del solito, e il suo viso scavato ha destato la curiosità di fazio che gli ha Che tempo che fa, il suo aspetto preoccupa Ha risposto prontamente lui, ...

Carlo Cracco a Che Tempo Che Fa, lo chef troppo magro Fazio preoccupato: «Come mai sei così dimagrito». Lui ilmessaggero.it

Che Tempo Che Fa, Carlo Cracco dimagrito: "Colpa del troppo lavoro" Today.it

Carlo Cracco a CTCF è dimagrito: Lavoro troppo, ma il nostro mestiere non consente smart working Fanpage.it

Carlo Cracco proiettato verso il futuro: lo chef scende in campo con un annuncio bomba RicettaSprint

Carlo Cracco annuncia la nuova stagione di «Dinner Club» Corriere della Sera

Lo chef è stato ospite di "Che tempo che fa" per presentare la nuova stagione di Dinner Club, ma il suo aspetto ha destato qualche preoccupazione ...Teo Mammucari sarebbe stato allontanato dalla trasmissione Le Iene a causa di una lite con Davide Parenti, autore del programma. Quello che sembrava essere solo un rumors è stato ...