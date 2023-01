Volley | SuperLega | si infiamma la lotta salvezza! Siena batte Padova da 0-2 | Taranto strappa un punto a Piacenza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 17ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Sono scese in campo le tre squadre che sono inper evitare l’unica retrocessione in Serie A2 e i risultati hanno ulteriormente rimescolato una situazione di classifica decisamente ingarbugliata e incerta quando mancano soltanto cinque turni al termine della regular season. Dopo i riscontri odierni, la graduatoria nelle retrovie recita:terzultima con 15 punti,penultima con 14,ultima con 14.ha sconfittoal tie-break nello scontro diretto, rimontando addirittura da 0-2 e dominando letteralmente gli ultimi tre set. I toscani si sono imposti di fronte al proprio pubblico per ...

Il mese di gennaio sta per volgere al termine, ma le emozioni per i tifosi continuano match dopo match. Oggi, domenica 29 gennaio, presso il PalaEstra, a scendere in campo, nel corso della diciassette ...