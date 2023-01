Serale di Amici | fra i ballerini professionisti anche qualche volto conosciuto

Leggi su biccy

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ildista per prendere vita e proprio in queste settimane nella scuola si sta formando la classe che accederà alla fase finale del programma. Al momento gli unici due allievi che hanno conquistato un posto aldisono duedi Alessandra Celentano, ovvero Ramon Agnelli (che hafatto coming out come ragazzo gay) e l’australiana Isobel Kinnear. Tutti gli altri, invece, sono ancora alla ricerca dell’ambitissima maglia dorata. Il cast deiè stato però già chiuso e oltre Elena D’Amario quest’anno sono stati arruolati altri due volti celebri che in passato hanno partecipato in qualità di allievi alla trasmissione. Si tratta di Alessandro Cavallo e di John Erik, il primo è un finalista della ...