Perché tanto entusiasmo per la canzone di Shakira sull' ex Piqué?

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 gennaio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). E dunque la nuova bandiera della “rebelión” della donna tradita ora si chiama fatturato. Ho sentito molti pareri favorevoli sul modo in cuiha reso la pariglia all’ex marito, il calciatore Gerard, che l’ha lasciata per una donna più giovane, dedicandogli unaal veleno, piena di insulti più o meno diretti. La frase che ha riscosso maggiore successo recita, per l’appunto: “Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura/ Le donne non piangono più, le donne fatturano”. Ora, sono solotte, è chiaro, però tutto questoper una frase così volgare in unamediocre è interessante. Segnala di certo un passaggio positivo da un atteggiamento vittimistico della donna ...