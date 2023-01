Giovanni Allevi | il messaggio su Instagram per i fan | “In ospedale ce la stiamo mettendo tutta Aspettatemi”

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha scritto un pensiero ai propri fan nel suo ultimodall’istituto oncologico dove è ricoverato, incitandoli alla lettura de ‘L’arte della guarigione nelle culture umane’ di Franco Voltaggio, che ricorda come “un libro che ho amato moltissimo all’università”.prosegue la propria battaglia dall’e scrive ai fan La musica come un percorso per affrontare ogni cosa della sua vita, compresi anche i momenti più bui di una malattia. Quando il pianista e compositore, 53 anni, ha saputo di avere un mieloma multiplo, ovvero una malattia legata alle cellule del sangue, ha deciso di prendere il pentagramma e tradurre “una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa” come la definiva in ...

come sta Eccolo. Una delle opere più conosciute del filosofo Franco Voltaggio in primo piano, la garza sul braccio che si intravede e il sorriso che lo contraddistingue, nonostante la ...La musica come strada per affrontare ogni cosa della sua vita, compresa la malattia. Quando il pianista e compositore, 53 anni, ha saputo di avere un mieloma multiplo , una malattia delle cellule del sangue, ha deciso di prendere il pentagramma e tradurre "una neoplasia dal suono dolce ma non per ...

Giovanni Allevi e il mieloma, il post che fa sperare i fan: «Ce la stiamo mettendo tutta, aspettatemi» ilmessaggero.it

Giovanni Allevi e il post dall'ospedale: "Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!" la Repubblica

Giovanni Allevi e la malattia, la battaglia contro il mieloma: "Aspettatemi" Corriere dello Sport

Giovanni Allevi torna a raccontare la sua cura: Aspettatemi Music Fanpage

Allevi racconta la battaglia contro il mieloma: “Ce la sto mettendo tutta, aspettatemi” La Stampa

Giovanni Allevi come sta Eccolo. Una delle opere più conosciute del filosofo Franco Voltaggio in primo piano, la garza sul braccio che si intravede e il sorriso che lo ...Giovanni Allevi è riapparso sui social per spiegare ai fan come procede la sua battaglia contro il mieloma, malattia che ha scoperto di avere solo qualche mese fa, più precisamente a giugno 2022. Pubb ...