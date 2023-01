Djokovic trionfa per la decima volta agli Australian Open

Alzando al cielo la Norman Brookes Cup,, complice anche l'assenza a Melbourne per infortunio dello spagnolo Carlos Alcaraz, torna anche ad essere il numero 1 del ranking Atp dopo sette mesi, ...Il serboa Melbourne Park battendo Tsitsipas in tre set: 6 - 3, 7 - 6, 7 - 6 in due ore e 45 minuti di gioco.è sempre più nella leggenda: sono 10 Australian Open e 22 Slam, come Nadal. Una ...

Un anno fa Djokovic era sulle prime pagine di tutto il mondo perché espulso dall'Australia (e dagli Open di Melbourne) perché non vaccinato. Un anno dopo Novak vince per la ...Novak Djokovic trionfa per la decima volta in carriera agli Open d'Australia. Nella finale sul campo centrale di Melbourne, il fuoriclasse serbo ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set, con ...