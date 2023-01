Bonifica di via Iandoli e Lungosabato Bacchelli | iniziati i lavori

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina è iniziata ladell’area di Via Francescoe Via, affidata da parte dal Comune di Benevento alla Proloco Samnium. Grazie alla collaborazione degli Scout, che oltre alla pulizia e alladell’area faranno anche da vigilanza per tutto il periodo. I giovani ragazzi scout, armati di buona volontà, insieme ai loro tutor hanno iniziato ladi tutta l’area, in particolar modo con il recupero del teatrino aperto, dove in questa estate l’obiettivo è quello di renderlo fruibile gratuitamente a tutti i ragazzi delle associazioni e del rione, per poter fare spettacoli, letture, attività del tempo libero e tanto altro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.