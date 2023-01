(Di sabato 28 gennaio 2023) ROMA - Unsilenzioso quello di Angelo. Cinque anni da club manager, figura importantissima tra società e squadra. Nell'estate del 2021 le dimissioni per problemi con la ...

ROMA - Unsilenzioso quello di Angeloalla Lazio. Cinque anni da club manager, figura importantissima tra società e squadra. Nell'estate del 2021 le dimissioni per problemi con la dirigenza. ...Nella Juventus: non mancano all'ultimo ideale saluto, in attesa del funerale a Londra, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara, Angelocon Michele Padovano, Alessio Tacchinardi con Roberto Bettega . ...

Peruzzi e l’addio alla Lazio: “Ecco la verità. Con Lotito e Tare..." Corriere dello Sport

Peruzzi addio Lazio, parla l’ex portiere: “La verità sui miei rapporti con Lotito e Tare” Laziochannel.it

Peruzzi sull'addio alla Lazio: "Ci siamo lasciati senza rancore, ma ... Noi Biancocelesti

Lazio, altro pieno di tifosi con la Fiorentina: Olimpico pronto Corriere dello Sport

Lazio, è tornato Immobile: ora vuole la Fiorentina Corriere dello Sport

L’ex club manager ha parlato del suo periodo a Formello e dà anche un giudizio sulla squadra di Maurizio Sarri ...Peruzzi sull’addio alla Lazio: “Ci siamo lasciati senza rancore, ma con Lotito e Tare…” Torna a parlare Angelo Peruzzi che dai microfoni di “A tutto calcio ” in onda sulla Rai ha chiarito il suo addio ...