Meloni in Libia | «Basta migrazioni illegali | è tema Ue L' Italia vuole essere hub energetico per l' Europa» Eni | progetto gas | investimento da 8 miliardi

L'accordo è stato firmato alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giorgia, e ..."L'accordo di oggi consentirà di effettuare importanti investimenti nel settore dell'energia in,...L'accordo è stato firmato alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giorgia, e ... situati nell'area contrattuale D, al largo della. La produzione di gas inizierà nel 2026 e ...

Investimento record di Eni in Libia, oggi Meloni a Tripoli Agenzia ANSA

Meloni in Libia, tra migranti da bloccare e gas da importare Avvenire

Meloni: "Libia è priorità per Italia e la sfida energetica europea" La7

Giorgia Meloni a Tripoli. Sul tavolo la questione energia e il nodo migranti - Antonio Tajani: "Firmato un memorandum per la consegna di 5 motovedette" - Antonio Tajani: "Firmato un memorandum per la consegna di 5 motovedette" RaiNews

Meloni a Tripoli: Libia priorità per l'Italia, collaborazione su energia e migrazioni la Repubblica

In missione in Libia, Giorgia Meloni parla dell'intensificazione della cooperazione con Tripoli per contrastare le migrazioni irregolari. E, dopo il vertice con il primo ministro libico Abdul Hamid ...(Adnkronos) – “Il contrasto ai flussi di immigrazione irregolare è per noi un dossier assolutamente centrale. Nonostante gli sforzi anche delle autorità libiche, nonostante i nostri sforzi i numeri ...