Charlize Theron | chi è il compagno | età | carriera | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023)sarà ospite di Maria De Filippi nello studio di “C’è Posta per Te” e sconvolgerà il pubblico con un’incredibile sorpresa. Sarà la quarta puntata della nuova edizione del programma e ci saranno grandiosi ospiti speciali, tra cui il cantante Irama. Se siete curiosi di saperne di più suldi, ecco tutto quello che sappiamo su di lui. La vita privata diha deciso di rimanere sempre abbastanza in silenzio sulla sua vita privata, cercando di non farla trasparire in alcun modo. I paparazzi, però, hanno sempre fatto uscire tutto, (o quasi), allo scoperto. L’attrice ha deciso di non volersi sposare e ha dichiarato pubblicamente più volte di non aver mai pensato al ...