LIVE Atletica | World Indoor Tour Karlsruhe in DIRETTA | Federico Riva demolisce il record personale nei 1500!

21.17 Vince Mills nei 1500 con il tempo di 3:35.88, ma CHE TEMPO PER! Terzo con 3:37.36: demolito il, a 7 centesimi dalitaliano. 21.16 Grande prestazione della cubana Povea che si issa in testa nel triplo femminile con un grande 14.64. 21.15 Andatura blanda nei primi giri: gara che si infiammerà strada facendo. 21.13 In partenza i 1500 metri maschili conal via per i colori azzurri. 21.11 Il greco Karalis è il terzo ad arre a 5.83 nell'asta maschile. 21.08 Vince la britannica Asher-Smith con il tempo di 7.07: squalificata la connazionale Asha Philips per falsa partenza. 21.05 Al via la seconda batteria dei 60 metri ...