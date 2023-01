Comune di Piazzola del Brenta | Concorso per 1 Operaio Esperto

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildidelha indetto unPubblico per selezionare 1Specializzato, da assegnare Area degli Operatori Esperti. Il Personale sarà assunto in categoria B1, a cui verrà offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che questo Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. La Figura individuata si occuperà della cura e manutenzione del patrimonio comunale, collaborerà con l’Ufficio Tecnico al fine di ottimizzare la necessità degli interventi. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 23 febbraio 2023, tutte le informazioni necessarie sono reperibili al link del Bando Integrale che riporta al sito deldidel. Bandi di ...

Sabato 28 gennaio alle 21 al Teatro President sarà protagonista il Tango con il 'Il Trio...programmazione delle visite guidate tematiche organizzate da Itinere in collaborazione con il...Ildisul Brenta ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di OPERAIO SPECIALIZZATO - CAT. B1 " AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - a tempo pieno ed ...

Piazzola S/Brenta: Natale 2022 a Piazzola: calendario eventi ... Padova News

Piazzola sul Brenta, consigliere comunale investe e uccide anziano: «Me lo sono trovato addosso» Corriere

Mostra "Ville Venete. Giuseppe Mazzotti, una vita per la tutela del ... Cultura Veneto

Rubano: Convocazione del Consiglio Comunale per il 29/12/2022 ... Padova News

Ecco i nuovi orari al Centro di Raccolta rifiuti di Oderzo Oggi Treviso

Genova. Per evitare i cantieri in autostrada, l’autista del tir ha forse dato fiducia al navigatore imboccando la strada provinciale che da Montoggio porta a Creto, e da lì in Val Bisagno, per poi rim ...Prendete l’esempio di Granze: la Tari non riguarda il Comune, multe stradali non ne abbiamo quindi ... Completano la lista i Comuni indecisi (tipo Veggiano, Due Carrare, Vo’, Agna, Barbona, Piazzola ...