Ascolti TV 26 gennaio 2023 | dati auditel di ieri sera | Che Dio ci Aiuti 7 senza Elena Sofia Ricci e Odio l’Estate

Roma, da Fiorello alla Pausini per il concerto solidale del 28: l'evento (quasi) sold out ... ha permesso a Rai2 di tornare a fare in quella fascia orariarecord, togliendosi l'ennesima ...Sarà pubblicato a partire dalle 7.00 di oggi, venerdì 27, Giorno della Memoria, lo speciale in due parti che BetterRadio ha realizzato invitando ...chi scritti originali sulla Giornata o...

Ascolti TV | Mercoledì 25 Gennaio 2023. Vince Zack Cane Eroe (15.7%), L’Ora Legale 13.2%. Bene Chi l’Ha Visto DavideMaggio.it

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 25 gennaio: vince "Zack, cane eroe", "Chi l'ha visto" supera i 2 milioni Virgilio Notizie

Ascolti 25 gennaio 2023, nel daytime va forte Eleonora Daniele leggo.it

Ascolti tv mercoledì 25 gennaio 2023: Zack – cane eroe (3mln – 15.7%), L’ora legale (2.3 mln, 12.4%) Chi l’ha visto (2,1 mln – 12.1%) Tvblog

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 gennaio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la fiction Che Dio ci aiuti 7. Su Rai 2 Jojo Rabbit. Su Rai 3 Splendida cornice.Nel 2019 Ora o Mai Più torna in prima serata, con la seconda edizione ( questa volta in 6 puntate) trasmesse da Gennaio a Marzo. Altro successo, e con l'aria di crisi che si respira al Festival, in ...