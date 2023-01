Claudio Santamaria furioso con Roberta Bruzzone | “Non abbiamo inventato l’aborto”

Continua a far discutere l'audio Whatsapp di Roberta Bruzzone reso pubblico, nel quale la criminologa confessa in maniera privata la propria opinione su Francesca Barra. Suo marito,, ha affidato ai social la propria risposta. Pur preferendo non entrare nel merito delle modalità di diffusione dell'audio, si è scagliato contro la Bruzzone, che ha espresso la ...Con la voce di, il film sarà nei cinema italiani a partire dal 6 aprile del 2023 , è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per ...

Claudio Santamaria contro Roberta Bruzzone: "Non abbiamo inventato la perdita del nostro bambino" TGCOM

Claudio Santamaria: Roberta Bruzzone ha accusato mia moglie di aver mentito sull'aborto, bestialità Fanpage.it

Claudio Santamaria tuona contro gli audio di Roberta Bruzzone: “Io e Francesca Barra non abbiamo mentito… Il Fatto Quotidiano

Claudio Santamaria contro Roberta Bruzzone: «Dice che l'aborto di Francesca Barra è inventato, una bestialità» ilgazzettino.it

Santamaria furioso con Bruzzone: "Ha detto che abbiamo mentito sulla perdita del nostro bambino, una bestialità" Today.it

Una nuova linea di giocattoli sarà in commercio a partire dal 26 febbraio. Con la voce di Claudio Santamaria, il film sarà nei cinema italiani a partire dal 6 aprile del 2023, è prodotto dal fondatore ...L'attore Claudio Santamaria affida a Instagram un lungo sfogo contro Roberta Bruzzone, che in un audio fatto circolare in questi giorni ha definito una falsità la gravidanza andata male nel 2019 di su ...