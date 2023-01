17.20 Benzina,Fegica - Figisc revocano sciopero Fegica e Figisc Confcommercio hannola seconda giornata di sciopero, "a favore degli automobilisti non certo del governo". Lo ...era...Fegica e Figisc Confcommercio hannola seconda giornata di sciopero "a favore degli automobilisti non certo del governo". Così ... èabbondantemente raggiunto". Lo facciamo per i ...

Sciopero benzinai verso la revoca, oggi nuovo incontro al ministero QUOTIDIANO NAZIONALE

È stato revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai Notizie.it

Benzina, è stato revocato il secondo giorno di sciopero l'Adige

Serbia: sostanze tossiche e binari pericolosi / Serbia / aree / Home ... Osservatorio Balcani e Caucaso

Sempre meno umbri percepiscono l’Rdc LA NAZIONE

Le associazioni dei gestori fanno marcia indietro e revocano il secondo giorno di sciopero dei benzinai. Lo sciopero dei benzinai previsto per domani, giovedì 26 gennaio 2023, è stato revocato dalle a ...Le associazioni dei gestori fanno marcia indietro e revocano il secondo giorno di sciopero dei benzinai. Lo sciopero dei benzinai previsto per domani, giovedì 26 gennaio 2023, è stato revocato dalle a ...