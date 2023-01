Paramount+ annuncia la serie The Journey con Andrea Bocelli | i dettagli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore,hato la sua nuovaoriginale che andrà in onda a partire dal 1° febbraio. Theconè una nuova docu-divisa in sei parti e che vedrà, per la prima volta, l’artista percorrere a cavallo alcune zone del territorio italiano. Una sorta di pellegrinaggio attraverso cui riscoprire alcune delle più grandi suggestioni della vita: pace, bellezza, natura, musica, cultura. Durante il suo percorso, il cantante sarà accompagnato anche da alcuni membri della sua famiglia, da amici e colleghi. Tra le guest star che affiancheranno il tenore ci saranno: Tori Kelly, Michael W.Smith, 2Cellos, 40 Fingers, Katherine Jenkins, Tauren Wells, Taya, Beatrice Venezi, Ramin e Clara Barber Serrano. Vedi tutti gli ...

La nuova docu - serie+ in sei parti vedrà per la prima volta l'artista percorrere a cavallo una zona affascinante e a tratti forastica del territorio italiano: la famosa via Francigena. Una ...+ ha svelato quando verrà presentato il trailer della stagione 3 di Star Trek: Picard con un breve teaser . L'appuntamento è per il 29 gennaio e il video mostra, oltre al protagonista Patrick ...

Paramount Plus annuncia le date di sucita in Italia di nuove serie tra ... MovieTele.it

Paramount+: le uscite dei contenuti originali della piattaforma Taxidrivers.it

Ecco tutte le serie TV originali in arrivo su Paramount+ nel 2023 Tech Princess

The Journey con Andrea Bocelli: Paramount+ annuncia la nuova ... BadTaste.it TV

Yellowstone 5: Paramount svela la data d'uscita della seconda parte di stagione Everyeye Serie TV

SEAL Team, annunciata la settima stagione della serie tv approdata recentemente su Paramount+. Tanya Giles, a capo della programmazione streaming di Paramount, ha dichiarato in un comunicato condiviso ...Il regista e sceneggiatore dell'episodio pilota del nuovo show targato Paramount+ ha commentato la notizia dell'arrivo della serie.