Lisa Marie Presley | Baz Luhrmann rende omaggio alla figlia di Elvis | “Mancheranno il tuo calore | il tuo sorriso | il tuo amore”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Baz, regista del biopicdel 2022,dopo la notizia della sua morte improvvisa. Unicadel leggendario cantanteha intrapreso lei stessa una carriera musicale di successo, pubblicando tre album tra il 2003 e il 2012. Era anche nota per le sue attività filantropiche come presidente dellaCharitable Foundation. Il 12 gennaio, la madre del cantante, Priscilla, ha confermato che è morta all’età di 54 anni dopo un arresto cardiaco. In seguito all’annuncio della prematura scomparsa di...

Baz Luhrmann e di Austin Butler ricordanoPresley, scomparsa il 12 ...Hollywood reagisce incredula e addolorata per la morte improvvisa diPresley. E' scomparsa a soli 54 anni per un arresto cardiaco. Le cause non sono ancora note. Sui social stanno fioccando I tributi e il ricordo per l'unica figlia di Elvis e Priscilla ...La morte improvvisa di Lisa Marie Presley ha causato profondo dispiacere nelle persone che hanno avuto modo di condividere un pezzetto di strada con lei o che l'hanno conosciuta tramite l'ammirazione ...La morte di Lisa Marie Presley sarebbe strettamente legata a quella del figlio Ben, morto suicida nel 2020: madre e figlio saranno sepolti vicini.