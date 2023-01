Follia ultras | il comunicato del Napoli e la decisione per il big - match con la Juve

La7

Scontri, le dure parole del Napoli. L'acredine tra le due tifoserie non si è mai placata da quando è stato identificato e condannato Daniele De Santis, ex ultrà della Roma, per l'omicidio di ...Il controllo delle curve non deve essere lasciato nelle mani deglie dei teppisti degli ... non è più ammissibile tenere i cittadini ostaggio delladi alcuni". E' prevista per domani l'... Le immagini della follia ultras sulla A1 De Laurentiis chiede l'intervento del Ministero dell'Interno contro i facinorosi: venerdì limitazioni per i tifosi in vista di Napoli-Juve, ma niente porte chiuse ...15 minuti di guerriglia tra ultras della Roma e del Napoli. Un ferito, in maniera non grave. Che poi in serata viene arrestato per rissa aggravata. Traffico autostradale dell'A1 in tilt per almeno un ...