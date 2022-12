Un terremoto di magnitudo 4 | 1 ha investito la Sicilia orientale

Leggi su agi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Una scossa di4,1 è stata registrata alle 21 e 26 di questa sera in provincia di Catania. Lo riferisce l'Ingv che ha calcolato dieci chilometri di profondità per l'evento sismico e a 4 chilometri a sud est da Mazzarone, ultimo paese della provincia di Catania vicino a quella di Ragusa. Il sisma è stato avvertito in molti centri della: in tanti sono usciti in strada. Al momento i vigili del fuoco del distaccamento di Catania fanno sapere che non ci sono state richieste di interventi. È in atto una verifica da parte della Protezione civile e sembrerebbe che non ci siano danni e feriti: lo ha reso noto la la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, che si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. In molti trascorreranno la notte ...