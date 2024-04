(Di venerdì 26 aprile 2024) Mai come negli ultimi giorni si è parlato – a proposito e più spesso a sproposito – di quantogli. A fare da motore sono state le polemiche first appeared on il manifesto.

Ma gli scrittori guadagnano abbastanza per sopravvivere - (Cultura) Lucie Le Moine, scrittrice, racconta come si difendono i diritti degli autori e degli illustratori per ragazzi. Di Maria Teresa Carbone ...

Continua a leggere>>

Challengers di Luca Guadagnino, in realtà, non è un melodramma a tre | Bad Movie - Quel lazzarone di Guadagnino. Il veicolo 2023 costruito ad hoc per far ... Patrick Zweig è sbruffone, ha il cognome di uno degli scrittori preferiti da Wes Anderson (omaggiato in Grand Budapest Hotel) ...

Continua a leggere>>

C'è un colorato film di Guadagnino intorno al triangolo di "Challengers" - Zendaya e i suoi due tennisti. Un film drammatico, ma non troppo. E un trio perfetto, che regge benissimo gli andirivieni temporali senza gli antipatici trucchetti ...

Continua a leggere>>