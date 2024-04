Il Pd deve smetterla con l' antifascismo Velardi - la lezione da sinistra al Pd E loro lo insultano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) «Se avessi la vocazione al martirio direi: “Non posso uscire di casa, mi stanno massacrando”. È partita la shit storm». Letteralmente, dall'inglese, la “tempesta di m****. Claudio, classe 1954, da una settimana è direttore responsabile del Riformista, quotidiano che ha fondato nel 2002 e di cui è stato anche editore. Ieri sulla prima pagina del suo giornale, sotto il faccione del Duce, appariva questo titolo: «Inattualità dell'». Apriti, cielo. Che è successo, direttore? «Senza leggere, perché secondo me neanche leggono, c'è stata una reazione di default: “Sei una m****, sei un fascista, ti sei venduto”. In questo Paese basta proporre una riflessione per passare automaticamente dall'altra parte.Quale parte, poi? Come se una persona fosse di proprietà di qualcuno».Agli odiatori ci torniamo tra un attimo. Prima la riflessione ...