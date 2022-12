Tutto pronto per “Aspettando… il Natale 2022” il concerto promosso dal Lions Club di Tarquinia 

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tarquinia – “I fondi, che raccoglieremo con offerta libera al termine del, serviranno ad acquistare nuovi dispositivi e ferri chirurgici per l’ambulatorio e per l’unità operativa complessa (Uoc) di ortopedia dell’ospedale cittadino”. Lo comunica Laura Voccia, presidente deldi Tarquinia promotore l’iniziativa benefica “il”, in programma domenica 18 dicembre, alle 17, al Duomo della città etrusca, che vedrà l’esibizione della Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana. “Ildi Tarquinia ha sempre dimostrato grande attenzione nei confronti dell’ospedale, che costituisce un importante punto di riferimento nel sistema sanitario provinciale – sottolinea la presidente Voccia, che è un medico -. Nel corso ...

