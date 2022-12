“Pace in Ucraina inevitabile” Cosa c’è dietro la svolta di Putin

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sembra che il conflitto tra Russia edebba concludersi necessariamente con un accordo. O meglio, è questa la prospettiva del presidente della Federazione, Vladimir, secondo cui “un accordo con l’“. E anzi, “in un modo o nell’altro, tutti i partecipanti a questo processo dovranno accordarsi in base alle realtà che si stanno sviluppando sul campo”, ha detto il capo del Cremlino parlando in conferenza stampa, dopo una visita in Kirghizistan. Un obiettivo che, però, pare contrastarsi con le recenti dichiarazioni del portavoce Peskov, il quale ha ribadito la continuazione “dell’operazione speciale” fino a quando non saranno conseguiti gli obiettivi iniziali. Posizione ancora diversa è quella del ministro degli Esteri Lavrov, secondo cui la Russia è aperta al negoziato, ma solo in presenza ...

Vatican News La guerra scoppiata nel cuore dell'Europa con l'aggressione della Russia all'continua senza sosta con pesantissime conseguenze per la popolazione del Paese aggredito che ...una...In questo caso, hanno a che fare con una preghiera - per la, per la fine della guerra in. Manifestano un profondo senso di impotenza. E forse - proprio perché legate a quel gesto così ... Putin: continueremo a colpire le infrastrutture ucraine. Il Papa commosso invoca la pace - L'Ue sta preparando un piano di emergenza in caso di nuova ondata di rifugiati dall'Ucraina - L'Ue sta preparando un piano di emergenza in caso di nuova ondata di rifu