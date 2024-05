SOLITI IGNOTI | LA RAI PERDE I DIRITTI IL GAME VERSO L’ACCESS DI NOVE CON AMADEUS

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Rai ha perso o meglio ha lasciato scadere l’opzione di rinnovo dei. Il seguitoshow deldi Rai1, ora in pausa per lasciare spazio ad Affari Tuoi, è destinato aritroverà dunque uno dei suoi maggiori successi per il debutto sul canale del colosso americano Warner Bros. Discovery. Sarebbe la soluzione più congeniale, se sarà così. “Ai piani alti della tv di stato smentiscono categoricamente: “Non accadrà mai”. Mentre da Vanni, cioè al bar di Viale Mazzini, tutti dicono che è già successo”, così riferisce Il Foglio. Anzi, il quotidiano aggiunge che “ci sono autori dei “” che stanno già lavorando con. L’affare è fatto”. Non resta ora che attendere la presentazione dei ...

Incredibile ma vero. Dopo Amadeus, la Rai rischierebbe di perdere anche il programma “ Soliti Ignoti”. Come riporta “Il Foglio”, “la […] Continua a leggere “La Rai fa scadere l’opzione e rischia di perdere i Soliti Ignoti. Nove sta trattando con Banijay” su Perizona.it Continua a leggere>>

I Soliti Ignoti potrebbe passare sul Nove insieme ad Amadeus ? È un'ipotesi che sembrerebbe più che valida, dal momento che la Rai ha fatto scadere il termine di rinnovo del programma e adesso Banijay, la casa di produzione del game show, sarebbe in trattativa con Discovery.Continua a leggere Continua a leggere>>

Nelle ultime ore sta circolando l'ipotesi che l'Azienda di Viale Mazzini possa perdere anche lo show game Momento critico per la Rai, che rischia di perdere non solo i conduttori, ma anche alcuni dei suoi programmi televisivi più popolari. In queste ore si apprende che l'azienda di Viale Mazzini ... Continua a leggere>>

Amadeus si porta I soliti ignoti su Nove: Ecco cosa sta succedendo e l’autogol della Rai - Sembra che la Rai abbia sottovalutato il potenziale interesse di altri emittenti per il game show di Amadeus, presupponendo che Mediaset non fosse interessata. Tuttavia, l'ingresso del Gruppo ... Continua a leggere>>

Il contratto de I soliti ignoti sta per scadere. Pronto a trasferirsi sul Nove con Amadeus - La Rai sta lasciando scadere il contratto della trasmissione I soliti ignoti, condotta da Amadeus in Prime Time e seguitissima dal grande pubblico. Così in molti si domandano se oltre al conduttore ... Continua a leggere>>

Vandali in piazza Sant'Ilario - Ennesimo caso di vandalismo grafico in città. I muri di un caseggiato in piazza Sant’Ilario sono stati deturpati dai soliti ignoti che hanno pensato bene di scrivere sui muri, ... Continua a leggere>>