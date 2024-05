Conferenza Juric Torino Bologna | le dichiarazioni dopo la gara

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo Inter Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del big match di San Siro Ai margini di Inter Torino Ivan Juric hè Intervenuto in Conferenza stampa. Così si è espresso il tecnico dei granata davanti ai cronisti riuniti in quel di ... Continua a leggere>>