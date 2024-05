Diodato e Riondino vincono il David di Donatello - miglior canzone originale e attore protagonista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tarantini Time Quotidianocon ‘La mia terra’ vince il premio per ladella 69ma edizione deidi, per il film Palazzina Laf. Gli altri brani candidati erano Adagio – Adagio, La vita com’è – Il più bel secolo della mia vitaBaby – Io capitano e ‘O DJ (Don0t Give Up) – Mixed by Erry.”Lo vorrei dedicare alla mia terra e a Taranto, la mia città, una città che soffre ma che invito tutti a venire a vedere quanto è bella nonostante questo”, ha detto il cantante tarantino nel ricevere il premio. Micheleper ‘Palazzina Laf’ è ildella 69ma edizione deidi. Si impone sugli altri candidati, ...

Nel nome di Massimo Troisi , il regista Mario Martone ha conquistato il David di Donatello 2024 come miglior documentario per «Laggiù qualcuno mi ama», film che... Continua a leggere>>

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:15 DAVID di DONATELLO Tv7 Show Rubrica Rai2 21:20 23:25 Diabolik: Ginko all’Attacco 1°Tv ATuttoCampo Film Talk Show Rai3 21:45 23:25 Milva, Diva per ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per la 69? edizione dei Premi DAVID di DONATELLO . Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione. L’Oscar del cinema italiano va in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai1 dalle 20.35 (salta Affari Tuoi), e trasmesso per la prima volta in 4K. Sul ... Continua a leggere>>

Io capitano , Matteo Garrone vince la Miglior Regia ai david di donatello 2024 - Dopo il battesimo al Festival di Venezia 2023 e alle prestigiose candidature ai Golden Globes 2024 e agli Oscar 2024, come Miglior Film Internazionale, nella serata di venerdì 3 maggio la pellicola ha ... Continua a leggere>>

Il david di donatello 2024 per la migliore regia va a Matteo Garrone per Io Capitano - Standing ovation per Vincenzo Mollica, premiato per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia (ANSA) ... Continua a leggere>>

david di donatello 2024, le pagelle: Mahmood emozionato (8), Cortellesi regina della serata (10) - Sul palco per ricevere il david alla Carriera, ha prima parlato con la consueta eleganza, ringraziando i suoi genitori e suo marito, storico del cinema con cui condivide l'amore per i film. Poi, ha ... Continua a leggere>>