Uzbekistan - sistemazione delle frontiere e cooperazione coi vicini

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si è conclusa dopo anni di trattative la vicenda del territorio di Barak, la più grande exclave del Kirghizistan situata nella regione uzbeka dell’Andijan. L’ha così sistemato un’altra contesa legata alle suee ai rapporti coi. Trasferimento e reinsediamento Larga 4 chilometri quadrati, l’exclave si trova ad appena mezzo chilometro dal confine kirghizo. I negoziati erano cominciati nel 2018; dopo essersi arenati per alcuni anni, sono ripresi nel 2022. Oggi Barak è definitivamente passata all’, che in cambio ha fornito una zona di 208 ettari per reinsediarvi la locale popolazione kirghiza. Le autorità di Bishkek hanno terminato qualche giorno fa le operazioni. Hanno smontato tutte le case e le strutture dei servizi sociali e hanno effettuato il trasferimento dei cittadini. Si ...