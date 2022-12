Bonus 150 euro | indennità una tantum per i pensionati e altre categorie | requisiti e scadenza

ROMA - C'è undaeuro , chiesto dalla Lega, per l'acquisto di una lavastoviglie o di un frigorifero a basso consumo. Costo per le casse pubbliche: quaranta milioni. Fratelli d'Italia , invece, vuole ...Secondo indiscrezioni, gli oltre 2 mila dipendenti di Argo, oltre a ricevere un pacchetto di...Jeff Bezos ben prima della firma finale avrebbe fatto un investimento per l'assunzione di circa...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Polemiche per il bonus e la cifra una tantum ai detenuti, Il sindacato Sappe degli agenti penitenziari protesta: "a noi nulla" ...