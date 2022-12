Bocchino e un look sorprendente in tv | ironia e battuta spiazzante di Gruber

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Oggi in versione blues brothers”. Accoglie così Lilliil suo ospite, Italo, direttore del Secolo d'Italia, nel corso della puntata del 9 dicembre di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7. La giornalista, prima di formulare la domanda, fa notare ildell'ex parlamentare e dà subito una spiegazione per gli occhiali scuri che indossae che hanno colto i telespettatori di sorpresa: “Sei reduce da un intervento agli occhi e oggi ti abbiamo in questa versione un po' blues brothers, io non sono reduce da interventi agli occhi, ma porto gli occhiali anche io questa sera, spero che vada tutto bene”. Superato il piccolo momento ‘salute',porta avanti come di consueto la propria trasmissione, con un paio di occhiali inedito.

