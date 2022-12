Ronaldo si ribella | l' incredibile rifiuto che scuote il Portogallo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) DOHA - Riposo per chi ha giocato dal primo minuto, allenamento leggero per chi e' subentrato o non ha giocato. Tranne Cristiano. Nel ritiro delal Mondiale continua a tenere banco ...

Sport Fanpage

Ma Cristianonon si e' unito al gruppo delle riserve, e ha preferito lavorare in palestra con i titolari. Nessuna spiegazione ufficiale, ma di sicuro nessun problema fisico per ...... perché è uno dei sette giocatori " gli altri sono Matthaus, Messi, Cristiano, Buffon, ... Ochoa si, urla allo scandalo. Dopo pochi mesi, si scopre che le tracce dello stimolante ... Cristiano Ronaldo si ribella nel ritiro del Portogallo: i presenti restano spiazzati I ragazzi di Fernando Santos volano ai quarti con una goleada sulla Svizzera ma il clima resta teso nel ritiro del Mondiale: ecco cosa è successo ...Il piano è recuperarlo al massimo per le gare di 5 o 6 dicembre. Ma nel primo turno è il giocatore che ha subito più falli: 9. Scatta l’allarme per il gioco duro degli avversari anche su Vinicius e Ri ...