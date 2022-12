Se le idee degli altri sono migliori Lollobrigida spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Credo che il Parlamento in Italia sia sovrano, lo abbiamo sempre detto quando eravamo all'opposizione e lo diciamo ancora oggi che siamo al governo, per cui il governo, in maniera unitaria, ha presentato la migliore proposta possibile con l'affermazione chiara della presidente Meloni, fin dall'inizio, che la sottoponeva al Parlamento per poter essere giudicata e anche eventualmente modificata per migliorarla". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francescoa margine dell'assemblea di Legacoop Agroalimentare.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev