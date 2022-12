Marocco-Spagna 3-0 d c r le pagelle e il tabellino della partita

(Di martedì 6 dicembre 2022) . Settimo ottavo di finale del mondiale, la sorpresa è dietro l’angolo… PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la sconfitta contro il Giappone, lanon può permettersi altri cali di tensione e proverà a strappare il pass per i quarti quanto prima,Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

18.48 Qatar:ai quarti,out Impresa delbattuta 3 - 0 ai rigori (al 120' 0 - 0). Tanto gioco degli iberici,fitta rete di passaggi, ma poca profondità.vivacissimo in ripartenza, le migliori occasioni sono sue:...All'Education City Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Uno storico Marocco si è imposto 3-0 ai calci di rigore sulla Spagna di Luis Enrique con il penalty realizzato da Hakimi con uno scavetto dopo i tre errori dal dischetto degli iberici. La formazione ...Spagnoli eliminati agli ottavi di finale dalla rivelazione di questi Mondiali. Decisivi i tre rigori falliti dai ragazzi di Luis Enrique (3-0) ...