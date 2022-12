Editoria in crisi? Ci pensa BookTok

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) In un mondo dove tutti si preoccupano «dell'apparire» sono sempre meno le persone che apprezzano, ricercano e godono del contenuto di un buon libro. Ma forse c'è una nuova speranza che arriva, strano ma vero, dai social. Durante il primo lockdown si è scatenato il fenomeno del “”, un hashtag che con calma e perseveranza si è creato una discreta notorietà sulla piattaforma di TikTok, la app nata con il semplice scopo di realizzare e condividere gratuitamente dei video creativi e ricreativi e che oggi vanta più di un miliardo di utenti. Solo in Italia ben 5,4 milioni di persone (ossia il 7,7% della popolazione nazionale) hanno un account su questo social. In virtù di tutto questo, diversi sono i “book-influencer” che hanno preso l’iniziativa di far conoscere e scoprire titoli, autori e storie ad un target di età molto variabile, non solo i giovanissimi ma anche ...