WWE | Il 24 7 Championship non era mai stato preso in considerazione durante l’era Triple H

Tuttowrestling

La card di NXT Deadline NXT: Apollo Crews vs Bron Breakker (C) Dopo aver sconfitto ... in diretta e in differita, in esclusiva sulNetwork. Le puntate settimanali del brand sono invece ...Triple Threat Match for theUnited States: Austin Theory batte Seth Rollins (C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di Seth Rollins. A vincere, tra ... In Young Rock The Rock diventerà WWE Universal Champion Nel 2019, durante una puntata di Monday Night RAW, Mick Foley presentò al pubblico il WWE 24/7 Championship, un titolo che poteva essere difeso in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, bastava che ...Roman Reigns and John Cena are two of the biggest stars in WWE history, and two men who have regularly been compared to one another. Both were positioned as the No.1 guy in the company after becoming ...