Vidal ha le idee chiare | ' Punto al Mondiale 2026 e poi essere CT del Cile'

Corriere dello Sport

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "ha lechiare: '...... under 23, la Juve femminile aggiungo gli acquisti indovinati come Pirlo, Pogba e, a giovani ... Poi cercano di cambiaredi gioco con l'ingaggio di Sarri, consegnandogli una rosa non adatta al ... Sospesa l'amichevole tra Almeria e Hearts: rissa da Far West Pochi dubbi sulle sue intenzioni per il futuro da parte del Guerriero ex Bayern, Juventus e Inter, ora al Flamengo.L'ex centrocampista di Juve e Inter, reduce dal trionfo in Libertadores contro il Flamengo, punta a partecipare al Mondiale 2026 con il Cile ...