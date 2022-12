“Non sono incinta | non ho l’endometriosi” | Hailey Bieber mostra la cisti ovarica

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ancora problemi di salute per, che a marzo 2022 aveva comunicato ai suoi quasi 50 milioni di follower di aver avuto dei sintomi da ictus. La modella, che nel 2018 ha sposato il cantante canadese Justin, hato la pancia gonfia tra le storie di Instagram, spiegando di avere una. Vi raccomandiamo... Perché perBaldwin il suo ictus è legato alla pillola anticoncezionale La modella nel raccontare la sua esperienza con l'ischemia avuta il 10 marzo ha messo in evidenza come tra le causa di essa ci fosse il farmaco orm... Nonstate poche le voci che negli ultimi giorni hanno iniziato a speculare su ...

Alley Oop

Con la stesura (quasi) definitiva di un testo composto da 156 articoli è stata diramata la bozza di legge di bilancio per il 2023 che inizierà ora l’iter parlamentare e, come da consolidata ...Il Mondiale rappresenta anche le emozioni dei più piccoli. Non sono passate inosservate in queste ore le lacrime del figlio di Szczesny, consolato dal portiere bianconero dopo l'eliminazione della sua ...