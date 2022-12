Manovra | Conte | ' Crosetto ha ammesso che penalizza ceto medio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Ci ritroviamo con un governo molto forte con i poveri e anche con il: ieriha dovuto ammettere in tv che questaanche il, completamente impoverito, mentre si inchina ai poteri forti". Così il leader del M5S Giuseppe, al termine dell'incontro di oggi con la Cgil nella sede del Movimento in via Campo Marzio. "Un solo dato - continua - siamo passati da Draghi che non era riuscito a scrivere una norma decente sugli extra profitti da cui voleva ricavare 10 miliardi, che non sono mai arrivati, a un governo che rinomina quella norma come contributo straordinario di solidarietà e vuole ricavare solo 2,5 miliardi e mezzo. Pensate che effetto di sperequazione che si crea nel ...