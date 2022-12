VIDEO Sofia Goggia vince subito la discesa di Lake Louise | riviviamo l’impresa dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una straordinariaha centrato il successo nella primadi(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Una prova davvero maiuscola per la bergamasca, che ha messo in scena una prova senza la minima sbavatura sulla complicatissima Men’s Olympic Downhill. L’azzurra, che ha messo in mostra una forma eccellente, ha concluso la suacon il tempo di 1:47.81, ma non ha certo avuto vita facile. La svizzera Corinne Suter, infatti, si è piazzata al secondo posto a 4 soli centesimi di distacco, mentre l’austriaca Cornelia Huetter ha completato il podio a 6. Davvero una grande battaglia questa gara, con l’austriaca Mirjam Puchner quarta a soli 35 centesimi, quindi quinta la slovena Ilka Stuhec a 42, mentre l’austriaca Nina Ortlieb dopo ...