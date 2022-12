Fauci | “Ho lavorato con 7 presidenti Usa Il mio periodo peggiore? Con Trump In futuro aspettiamoci nuove pandemie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Hocon 7e sono stato educato ad avere rispetto per le istituzioni. Ma quando ho sentitodire ‘il Covid scomparirà magicamente in breve tempo’, o ‘lo si debella con la varechina’, ho sentito il dovere di intervenire. C’erano in ballo vite umane e gli Usa hanno avuto più di un milione di morti per la pandemia: sono stato considerato una talpa infiltrata per conto di Pelosi. Ma non mi spavento, sono di Brooklyn“. Antohonyè il volto iconico della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, che ha affrontato durante l’amministrazione dell’ex presidente repubblicano. È stato quello il momento “” della sua carriera da scienziato, quando “per il grande rispetto verso l’ufficio della presidenza” smentì la promozione da parte di ...