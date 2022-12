(Di venerdì 2 dicembre 2022), le parole di: «, ma sa che deve guadagnarsi il posto da titolare» Il direttore sportivo della, ha parlato oggi di alcuni temi di mercato della viola. Di seguito le sue parole.– «, noi gli avevamo fatto un discorso chiaro di doversiil posto e il mister ora gli preferisce Terracciano perciò deve fare di più per farsi vedere ma se lui non è soddisfatto cercheremo delle soluzioni». DIFESA – «Siamo a posto in difesa e con le liste. Abbiamo tre titolari e una alternativa che è un giovane formato e quando impiegato ha fatto bene cioè Ranieri. Ma noi parliamo solo se ci sono giocatori ...

Calcio News 24

Domani, l'exproverà comunque a rendersi utile contro la Svizzera, gara decisiva per la ... considerando anche i possibili sviluppi neldi gennaio . Juventus, Vlahovic può ...Commenta per primo Lanel mercato di gennaio potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo. Il Bologna si è fatto avanti per Maleh e Zurkowski , e lo Spezia sta facendo un sondaggio per Duncan . Calciomercato Fiorentina, Pradè: «Gollini vuole giocare» Mondiali di calcio: chi sono i calciatori più forti che non hanno mai vinto un mondiale 19 Nov RFS-Fiorentina, Italiano: “Devo essere un’ancora per la squadra. Vogliamo vendicare l’andata” 2 Nov ...Lorenzo Amatucci, giovane della Fiorentina Primavera oggi in campo con la prima squadra nella sfida contro l'Arezzo, ha parlato ai microfoni di Teletruria: "Oggi ho provato ...