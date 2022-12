Ufo a Pomezia – Domenica al ‘Simon Hotel’ l’appuntamento con il 22° Convegno di Ufologia pometino

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 dicembre 2022) E’ un appuntamento imperdibile per quanti appassionati di Ufo ed alieni d Roma e provincia, quello di4 dicembre al Simon Hotel didove, dalle 10 del mattino fino alle 19, avrà luogo il 22imodi. Nel ricco e variegato programma, gli interventi di ben 14 Relatori ognuno con una sua diversa peculiarità e un suo background. L’eterogeneità dei Relatori scelti è una scelta voluta e ricercata per questi Convegni di… Si tratterà dunque di una coinvolgente ‘ful immersion ufologica’, che si fermerà soltanto un’ora per la pausa pranzo (dalle 13 alle 14). Ma non solo, al termine delanche un rilassante spettacolo musicale, con le sassofoniste Ambra Sax e la giapponese Yuko Tamei. Infine, gran finale con la classica ‘Lotteria Aliena’ interna ...