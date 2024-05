Crosetto - ' con la logica di Toti si arrestano anche magistrati'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Con lausata per(a cui non viene contestato alcun vantaggio personale e privato) possono arrestare la quasi totalità dei sindaci, dei presidenti di Regione, dei dirigenti pubblici. Suppongo potrebberoarrestare la maggior parte dei. La carcerazione preventiva non nasce come strumento di intimidazione o per aumentare l'audience di un'inchiesta. Nasce per impedire la reiterazione di reati gravi, la fuga o l'inquinamento delle prove. Non è questo il caso, tanto più che sono passati 5 mesi dalla richiesta di misure cautelari alla loro esecuzione e che, come ha dichiarato lo stesso Procuratore, l'accertamento dei fatti risale ad oltre un anno fa". Così il ministro della Difesa Guidosu X. "Se quindi la misura cautelare non trova giustificazione proprio nei tempi stessi ...