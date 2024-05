Bimba di 10 mesi muore dopo aver ingerito candeggina | forse caduta nel secchio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una terribile tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Noto, nel Siracusano, dove unadi appena 10ha perso la vita nel pomeriggio di ieridella. L’evento drammatico ha scatenato l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa, mentre i carabinieri si stanno adoperando per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La piccola è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Le circostanze del tragico incidente restano al momento avvolte nel mistero, e l’intera comunità è sotto shock per la perdita di questa giovane vita. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, si ipotizza che laabbia assunto la ...

