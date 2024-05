Calafiori alla Juve? Quali possono essere le contropartite per il Bologna

(Di giovedì 9 maggio 2024) In estate lantus ha in mente di cambiare qualcosa in difesa: Alex Sandro può partire, se dovessero arrivare offerte importanti per Bremer...

Brambati: "Juventus, non puoi prendere quei calciatori. Allegri all'Inter avrebbe vinto più di Inzaghi" - Ma se vuoi fare la Juve con Di Gregorio, Brescianini, calafiori e vendi Bremer...devi ricordarti che sei la Juve. Se come ho letto Elkann ha chiesto di ridurre gli ingaggi e arrivare a parità di ...

Juventus: sfuma definitivamente Jorginho - Juventus: sfuma definitivamente Jorginho - Visualizzazioni: 67 La Juventus sta già pensando da diverso tempo al mercato che verrà ed uno degli obiettivi per la prossima stagione, Jorginho, ha deciso il suo futuro. Il regista italo brasiliano h ...

Il Bayer sfida la Juventus per Calafiori: c’è la conferma - Il Bayer sfida la Juventus per calafiori: c’è la conferma - Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso non è pronto a sfidare solamente la Roma, ma anche la Juventus visto che nelle ultime settimane ha messo gli occhi anche su Riccardo calafiori, difensore del Bologna ...