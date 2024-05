Traffico Roma del 09-05-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione sta via via Carando di intensità alAbbiamo Tuttavia ancora e rallentamenti e code su Gran parte delle consolari in uscita dal centro sul Raccordo Anulare ancora coda in carreggiata interna a partire ora dall’ uscita Cassia visto e fino alla Salaria sempre in internal code dalla Nomentana all’uscita alla rustica in carreggiata esterna permangono rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana ci sono ancora difficoltà in tangenziale perintenso permangono incolonnamenti verso San Giovanni da Corso Francia alla Salaria altri incolonnamenti Sempre in direzione di San Giovanni qui per un incidente dalla Batteria Nomentana al bivio con laL’Aquila incolonnamenti verso lo stadio Olimpico da viale ...