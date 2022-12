Pinguini Tattici Nucleari | Rimaniamo i ragazzi della porta accanto | anche se facciamo 10 stadi

E stupiti ed increduli di tutto questo successo i sei ragazzi bergamaschi Riccardo Zanotti, volto, voce (nonché compositore e autore) del progettoNucleari, e gli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra), lo sono davvero, mentre ...Che strano il destino deiNucleari. Quando uscirono, qualcuno subito disse: "Questi vogliono fare i Modena City Ramblers". Colpa di "Bagatelle", ovviamente. Quando cominciarono ad affermarsi nel sottobosco del ...Ma per capire il fenomeno dei Pinguini Tattici Nucleari ne bastano davvero pochi. Per il loro tour negli stadi in programma nel 2023, in cui calcheranno dieci mega palchi, su 430 mila biglietti a ...(LaPresse) I Pinguini Tattici Nucleari raccontano a LaPresse il nuovo album, in uscita venerdì 2 dicembre, 'Fake News': "'Racconta delle altre facce e degli altri mondi che ancora non avevamo ...